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الأهلى يرفض تعديلات مسابقة الدورى ويؤكد احترامه للوائح

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الأهلى يرفض تعديلات مسابقة الدورى ويؤكد احترامه للوائح الأهلى يرفض تعديلات مسابقة الدورى ويؤكد احترامه للوائح

رفض مجلس إدارة الأهلى أجراء أية تعديلات على نظام مسابقة الدورى خاصة وأنه لم يتبق من عمر البطولة سوى أسابيع قليلة .لاسيما الأهلى على مدار تاريخه ينادى دائماً بأحترام اللوائح والعمل على تنفيذها فى إطار أحترافى خاصة وأن الكرة المصرية لها مكانة كبيرة . ولا يمكن بأية حال أن ينظر البعض بغير ذلك وبالتالى يتم التعامل بعشوائية .
> وأصدر الأهلى بيان له يعبر فيه عن أحترامه لكل أشقائه من الأندية وحريص على التواصل معهم لمصلحة الكرة المصرية وأن موقفه الرافض لإلغاء الهبوط لا يعنى عكس هذا خاصة وأن هناك لائحة توافق عليها كافة الأندية عند بداية المسابقة وفى ضوءها إنطلقت البطولة وسارت فى أجواء مستقرة والكل يتمنى أن تمر الأسابيع القليلة المتبقية على خير وتستكمل المسابقة التى تم إلغاءها فى الموسمين الماضيين

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