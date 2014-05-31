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رئيس اتحاد الغوص: أعداد الغطاسين الأجانب تناقصت للثلث خلال الـ 3 سنوات الماضية

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رئيس اتحاد الغوص: أعداد الغطاسين الأجانب تناقصت للثلث خلال الـ 3 سنوات الماضية رئيس اتحاد الغوص: أعداد الغطاسين الأجانب تناقصت للثلث خلال الـ 3 سنوات الماضية

صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد صالح، رئيس الاتحاد المصري للغوص، أن نحو 2.5 مليون سائح من هواة ممارسة الغوص قاموا بزيارة البحر الأحمر لممارسة رياضة وأنشطة الغوص، وأن نحو ثلث هذه الاعداد تناقصت خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب الاحداث التى شهدتها وان وزارة السياحة تسعي الى استعادة نفس الاعداد وزيادتها فى المرحلة القادمة.

وأضاف صالح على هامش انطلاق فاعليات مهرجان الغردقة الدولى للغوص والبيئة البحرية محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحرالأحمر والذى يشارك فية 3000 غطاس- أنهم سوف ينفذون غطسة جماعية بعد غد بجزيرة ابومنقار بالبحر الاحمر لمدة ربع ساعة وتنفيذ حملة لتنظيف قاع البحر الأحمر.

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