انقطاع الكهرباء يتسبب فى حريق مطعم “ماكولات” بشبين الكوم

تسبب انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة بمدينة شبين الكوم الى نشوب حريق هائل بمطعم للماكولات اضطر الى استخدام المولدتت الكهربائية مما أدى الى حدوث ماس كهربائى اثناء تشغيله تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

> تلقى اللواء احمد عبد الرحمن مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بنشوب حريق هائل بمطعم للماكولات بمدينة شبين الكوم وعلى الفور اتنقلت قوات الاطفاء والدفاع المدنى وتمكنت من السيطرة على الحريق وتبين انه استخدام المولد الكهربائى لاعادة انارة الكهرباء مرة اخرى بعد انقطاعها حدث ماس كهربائى داخل مطبخ المطعم ما ادى الى الحريق دون خسائر بشرية تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .