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التعليم تعلن عن فتح باب التقدم لشغل وظائف قيادية عبر موقعها

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التعليم تعلن عن فتح باب التقدم لشغل وظائف قيادية عبر موقعها التعليم تعلن عن فتح باب التقدم لشغل وظائف قيادية عبر موقعها

أعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمى عن فتح باب التقدم لشغل العديد من الوظائف القيادية الشاغرة بالمديريات التعليمية، وتضمن الإعلان رقم (2) لسنة 2014م عدد 34 وظيفة قيادية هى جملة الوظائف المعلن عن الحاجة لشغلها، منها (3) وظائف من الدرجة الممتازة ( وكيل أول وزارة )، و(22) وظيفة من الدرجة العالية (وكيل وزارة)، و(9) وظائف من درجة مدير عام (وكيل مديرية تعليمية).

وأكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، حسب بيان اليوم، أن سير امتحانات الشهادات العامة ومدى انتظامها سيكون له أثر بالغ فى اختيار القيادات، موضحاً أن متابعته لأداء القيادات خلال الفترة الأخيرة وراء تعليماته بالإسراع فى إتاحة الفرصة للجميع للتقدم لشغل الوظائف القيادية فى عشرين محافظة.

وأوضح أبو النصر، أن باب التقدم مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط، وستعمل اللجنة الدائمة للقيادات على اختيار القيادات القادرة على التعامل مع تحديات الفترة القادمة، واستشراف المستقبل، بما يحقق رقى العملية التعليمية فى مرحلة هى الأهم فى عمر الوطن.

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