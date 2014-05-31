7 علامات للأب المهووس!

بات طبيعيًا أن نسمع عن أب يشرف على رضعات ابنه الليلية وتغيير حفاضاته، فهل يحتكر الرجال دور الأمهات التقليدي؟ هذا ما تسأله «سيدتي نت» من خلال مجموعة قصصها.

في عام 1970 كان رجل واحد فقط من بين 5 رجال يشهد ولادة طفله، وارتفعت النسبة الآن إلى 93%. واليوم يحضر حوالي نصف الآباء دروسًا في تربية الأطفال مع زوجاتهم، ويذهب 85% إلى زيارة واحدة على الأقل لزوجاتهم إلى الطبيب أو لإجراء الفحص.

حين ولد كروز، طفل ديفيد بيكهام، عام 2005، عرف عن ديفيد مدى متعته بتغيير الحفاضات، وهذا ما استغربه اختصاصي علم النفس، الدكتور ديفيد كوهين، الذي أمضى 30 عامًا في إجراء بحوث عن الأبوة حين قال: «منذ 40 عامًا يصعب أن تسمع عن لاعب كرة قدم أو نجم تليفزيوني يتباهى بمهاراته في تغيير الحفاضات، والآن يحب السياسيون التباهي بأطفالهم علنًا».

الآباء المثاليون

دخل الكثير من نجوم السينما عالم الآباء المثاليين بتصرفاتهم التي خرجت للعلن، قد يكون براد بيت أحد أكبر نجوم السينما العالميين، لكن أول شيء يتفحصه، حسب قوله، حين يدخل بيته هو الحواف الحادة خوفًا على أطفاله.

وهناك أيضًا بيتر أندريه، والد برينس البالغ من العمر 4 سنوات، وجونيور البالغ من العمر 6 سنوات، وكذلك زوج والدة هارفي، الابن المعاق لطليقته، كيتي برايس. الذي لم يكتف بالفوز بلقب الأب المثالي، بل ألف كتابين عن الأطفال. وكذلك لاعب الكريكيت، أندرو فلينتوف، وهو والد لثلاثة أطفال، والوجه الإعلاني لحملة: «تشجع على القراءة مع الأطفال».

تغير الأدوار

باعتراف النساء ومنهم وداد، وهي متزوجة من غريب ووالدة لطفلين: الأول 3 سنوات والثاني 5 أشهر، حيث تقول: «في إجازات نهاية الأسبوع، حين لا يكون مضطرًا للعمل، يستيقظ في الليل لإرضاع الطفلين، أعتقد أننا نتشارك بنسبة 50: 50 في تربية أطفالنا». وتتذكر والدها، الذي طالما شكت منه والدتها؛ فهو لم يكن يشارك كثيرًا في تربيتها أو تربية أخيها.

قبل ثلاثين عامًا، كانت ثلثا الأمهات يجلسن في المنزل بعد أن يبدأ الأطفال بارتياد المدرسة، والآن، 4 من كل 5 أمهات يعدن للعمل بمجرد أن يصبح عمر الطفل 5 سنوات، وفقًا لدراسة عام 2011 أجرتها جامعة كلية لندن.

غريزة الأبوة

وجد مشروع استمر 50 عامًا تم تنفيذه في جامعة نيوكاسل بعد ولادة 17.000 طفل في أسبوع واحد عام 1958 أن الأطفال الذين رافقهم آباؤهم في القراءة، واللعب كان معدل ذكائهم أكبر، ووضعهم الاجتماعي أفضل حين أصبحوا بالغين.

إلا أن الدكتور كوهين، وهو أب لطفلين، يرجع هذا التغيير إلى الحركة النسائية في السبعينيات، حيث طالبت النساء، وبرأي كوهين أنهن كن على حق، الرجال بذلوا المزيد من الجهد. يتابع: «كتبت عن فوائد مشاركة الآباء في تربية الأطفال، وتم انتقادي؛ لأني أشجع الرجال على أخذ الشيء الوحيد من النساء الذي يملكنه هن فقط».

إن التغيير في موقف بعض الحكومات شجع الرجال على أن يصبحوا مشاركين أكثر نشاطًا في تنشئة أطفالهم، فهناك إجازة أبوة لهم، ويظهرون بشكل أكبر في حملات المعلومات عن العناية بالأطفال، مثل البوسترات التي تشجع على الرضاعة الطبيعية، والمشكلة هي فيما اكتشفه الباحثون أن مستويات التيستوستيرون تنخفض بشكل كبير بعد الأبوة، خصوصًا لدى الآباء الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر أقل من سنة، والنتيجة هي أن الرجال يصبحون أكثر ميلاً للرعاية، وأقل احتمالية للخيانة.

مساعدة معيقة

قد يتزعزع التوازن ويصبح الأب المتحمس مهووسًا، فعندما أخبرت الأم ميليسا زوجها أنها حامل بطفلتهما اشترى كتابًا عن الأبوة، وراح يجري بحثًا عن سجلات السلامة في المستشفيات، تتابع ميليسا: «حين أنجبت كان يتأكد دائمًا أني وضعت حزام مقعد السيارة بشكل صحيح، وكان يغير لها حفاضاتها. أحيانًا كان هذا يشعرني أنه ليس لي لزوم، ولم أصدق كيف انتهت إجازة الأبوة وعاد إلى العمل».

وقد أجرت عالمة الاجتماع وخبيرة تربية الأطفال الدكتورة سارة شوب سوليفان بحثًا عن الطريقة التي يتقاسم بها الأب والأم رعاية الأطفال، ووجدت أنه رغم فوائد «تربية الأطفال المشتركة»، إلا أنها قد تؤدي إلى المزيد من الخلافات.

الأمهات الجدد

إحدى الأمهات تحدثت عن دهشة الحاضرين عندما كانت مع زوجها وأولادها في بيت والدها، واضطرت إلى المبيت عندهم، وقالت: «زوجي أخذ الأطفال إلى المنزل بعد العشاء؛ لكي يناموا وليعتني بهم اليوم التالي، فقال لي أحد ضيوف والدي: لا أصدق أن زوجك يفعل هذا، كيف سيتعامل مع طفل وولد في الثالثة من العمر؟ فقلت له: سيكون بخير».

وقد ذكرت هذه الأم أنها سافرت في إجازة في حين كان زوجها يعتني بالأطفال، وترى تصرفها مثالاً للكيفية التي يجب أن نستفيد بها من وجود «الرجل الجديد» في حياتنا.

علامات الأب المهووس

• يمارس أساليب التنفس التي تأخذينها في دروس الولادة.

• ينزع قميصه لإرضاع الطفل.

• الكتب التي يقرؤها قبل النوم من تأليف جينا فورد، ويتقن اليوغا.

• يحلل محتويات حفاضة طفله للتحقق من الصحة، على غرار الصينيين القدامى.

• يشكل مجموعة دعم خاصة به.

• يخمن وزن طفله بدقة عن طريق النظر إليه، والأمهات يطلبن منه النصائح.

• بعد أن تخبريه بنبأ حملك يبدأ بالشكوى من غثيان الصباح ويزيد وزنه.

