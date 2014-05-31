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وزراء خارجية «التعاون الخليجي» يجتمعون لمناقشة تنفيذ «اتفاق الرياض»

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يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، الإثنين، الدورة الـ 131 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، في اجتماع قالت صحيفة عربية تصدر في لندن إنه سيشهد بحث تنفيذ «اتفاق الرياض».

ونقلت وكالة الأنباء عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف بن راشد الزياني، أن «الدورة العادية الـ131 للمجلس الوزاري ستستعرض مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة».

وأوضح أنه سيتم النظر في العديد من التقارير المقدمة من الأمانة العامة بشأن متابعة ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى ودورات المجلس الوزاري، وسير العمل في المشاريع المشتركة، وكذلك في الموضوعات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى.

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