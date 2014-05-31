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مسؤول عراقي: سيطرة «داعش» على سد الفلوجة يهدد بغرق «أبو غريب» مجددا

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قال رئيس مجلس محافظة بغداد، إن استمرار سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على سد الفلوجة، يهدد مناطق أبو غريب، غربي بغداد بالغرق مجددا.

ولا يزال السد تحت سيطرة «داعش» المحسوب على تنظيم القاعدة منذ ما يقرب من شهرين.

وقال رياض العضاض، رئيس المجلس محافظة بغداد، إن «تداعيات غرق منطقة أبو غريب كبيرة، واذا لم يكن هناك سيطرة كاملة على سد الفلوجة، سوف تتكرر عملية الغرق، وتغرق المدينة من جديد».

وكان إطلاق مياه سد الفلوجة بصورة غير منتظمة، تسبب في غرق العديد من المناطق الزراعية في قضاء أبو غريب أواخر الشهر الماضي، وشهدت عدد من تلك المناطق فيضانات بسبب تحويل مياه سدة الفلوجة إليها لقطعها عن المناطق الجنوبية من العراق.

وتحاصر قوات من الجيش العراقي مدعومة بدبابات ومدرعات عسكرية مدينة الفلوجة منذ نحو خمسة أشهر، بعد أن أحكم عناصر «داعش» سيطرتهم على أحياء المدينة، وطردوا عناصر الشرطة المحلية واستولوا على المركبات والأسلحة والذخيرة.

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