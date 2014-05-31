شخصيات ديزني تغزو عالم المكياج!

انتشرت تصاميم المكياج المستوحاة من عالم ديزني بأشكال متنوعة. وبرزت الابداعات الجديدة تحديداً على العيون التي تحولت الى شخصيات متعددة، استحوزت على اعجاب الكثيرين.

ليتل ميرميد، الجميلة والوحش، سندريلا، علاء الدين، مولان ، بوكاهونتاس، سنو وايت ، الأميرة والضفدع، ميكي وميني... رسومات من ظلال العيون بألوان لافتة تجعل المكياج فناً يغيّر وجه المرأة ويمنحها تميّزاً.

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اليك بالصور أجمل مكياج ديزني وخطوات تطبيقه.

مكياج الأميرة: يعد هذا المكياج من أكثر الاطلالات الطبيعية والأنيقة، اذ يبرز جمالك بشكل ناعم. ويمكنك تنفيذه يومياً. استخدمي ظلال العيون الذهبي، ثم ارسمي عينيك بالكحل الأسود وكثفي الماسكرا السوداء لتحصلي على نظرة متألقة. كما يمكنك اضافة أحمر الشفاه الوردي.

مكياج سيندريلا: ضعي ظلال العيون البيج على جفنك العلوي ثم حدديه بقلم أبيض، اما بالنسبة للشفاه فيمكنك استخدام الألوان الداكنة كالبني.

مكياج مولان: تشتهر مولان باللون الأزرق الذي يمنح عينيك اشراقاً في فصل الصيف اضافة الى أحمر الشفاه باللون الأحمر.

مكياج علاء الدين: ابدئي بوضع كريم الأساس الداكن بطريقة تخفي بثور الوجه، ثم استخدمي الفرشاة لرفع وجنتيك ببودرة الخدود الزهرية. ولا تنسي ان تكبري شفتيك بأحمر الشفاه الأحمر.

مكياج بوكاهونتاس: يتمييز هذا المكياج بالتناقض والتناسق بين ظلال العيون البني والأي لاينر الأبيض مع القليل من الغلوس اللامع.

مكياج سنو وايت: لمحبات اللون الأسود يعد هذا المكياج هو الأنسب مع الكحل الأسود المجنّح وأحمر الشفاه القوي.

أما اذ كنت تبحثين عن التميّز باطلالة لافتة يمكنك دمج الألوان الصيفية مع الستراس أو حتى رسم ربطة ميني مع النقاط بالأبيض والأحمر.

تطبيق المكياج المميّز بالألوان الزاهية والأشكال الجديدة ورسومات ديزني، يمنحك اطلالة غير عادية ولافتة. فلا تترددي في تجربته!

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