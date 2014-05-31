3 أقنعة طبيعية لبشرة وردية مشرقة

هل قمت بالاستعداد لأيام الصيف المشرقة؟ قد تظنين أن الاستعداد يشمل التسوق لشراء بعض الملابس الزاهية ومستحضرات التجميل ذات الألوان الحيوية المشرقة، ولكن بالتأكيد هذا لن يكون كافياً، فمستحضرات التجميل والملابس الجديدة حتى وإن كانت حيوية اللون وزاهية لن تستطيع أن تضفي الإشراق على إطلالتك ما لم تكن بشرتك هي الأخرى مشرقة.

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ولأفضل إشراق إليك هذه الأقنعة السريعة لتظهري طوال الصيف بمظهر وردي نضر خال من الشحوب:

1. القرفة لبشرة وردية

المكونات:

• 4 ملاعق من العسل.

• ملعقة من القرفة المطحونة.

الطريقة:

امزجي العسل مع القرفة، وضعي المزيج على منطقة الوجه والرقبة لمدة نصف ساعة.

*يعمل هذا القناع على إكساب الوجه النضارة والصفاء ليضفي على بشرتك اللون الوردي المشرق، كما يعمل على التخلص من حبوب الوجه.

2. الطحينة لبشرة مشرقة وناعمة

قومي بوضع طبقة سميكة من الطحينة على وجهك، واتركيها حتى تجف، ثم افركيها بلطف، فالطحينة تعمل على إكساب البشرة النعومة واللون الوردي مع مرور الوقت.

*كما يمكنك استخدام الطحينة كقناع لكامل الجسم قبل الاستحمام.

3. العسل والترمس لبشرة وردية

المكونات:

• قشرة 3 ليمونات.

• كوب من الماء.

• ملعقة من الردة.

• ملعقة من الترمس.

الطريقة:

افردي المكونات بعد مزجها على بشرة نظيفة، واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم ابدئي بإزالتها باستخدام قطنة مبللة، وأخيراً قومي بتمرير قطنة أخرى مبللة بماء الورد.

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