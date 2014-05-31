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كيم كردشيان تقطع شهر عسلها

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قطعت النجمة العالمية Kim Kardashian شهر عسلها، من أجل المشاركة في تحضيرات زفاف مصممة الأزياء Renelou Pador.
وقد حضرت Kardashian أمس الجمعة العشاء الذي أقامته Padora في العاصمة التشيكية براغ، برفقة زوجها مغني الراب Kanye West، تمهيداً لحفل الزفاف الذي سيقام في نهاية الأسبوع.
تجدر الإشارة إلى أنّ Kim وKanye تزوّجا الأسبوع الماضي، وقد أقاما حفل زفاف أسطورياً في فلورنسا الإيطاليّة.

 

كل الصور المسرّبة من زفاف كيم كردشيان

 

 

 

 

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