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أنجلينا جولي تفشي أسرار ابنها العاطفية

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السبت 31-05-2014 15:48

أفشت النجمة العالمية Angelina Jolie أسرار ابنها Maddox العاطفية، حيث أعلنت أنه يعيش قصة حبّ مع فتاة من لندن.
وقد كشفت Jolie ذلك خلال افتتاح فيلمها الجديد Maleficent مساء الأربعاء في لوس أنجلوس، حيث بدت في إطلالة غامضة.

وقالت: "إن إبني يواعد فتاة.. لديه حبيبة رائعة. لن أحرجه. لكنها لطيفة، وهي تعيش في إنجلترا".
وبالرغم من المسافة البعيدة التي تفصل Maddox، البالغ من العمر 12 عاماً، عن حبيبته، إلا أنّه سيزور إنجلترا حين تسمح له الفرصة، حسب ما قالت Angelina.

 

من ضرب براد بيت خلال افتتاح الفيلم الجديد Maleficent؟

 

 

 

 

 

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