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100 مليون يورو تحت أمر فينجر.. ومدرب أرسنال: توقعوا انتقالات ناجحة

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100 مليون يورو تحت أمر فينجر.. ومدرب أرسنال: توقعوا انتقالات ناجحة 100 مليون يورو تحت أمر فينجر.. ومدرب أرسنال: توقعوا انتقالات ناجحة

(/أ ش أ/) - أقر الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال بأن فريقه يحتاج إلى تدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاءت تصريحات فينجر بعد تجديده بشكل رسمي مع أرسنال لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

صحيفة ديلي ميل البريطانية زعمت أن إدارة أرسنال وضعت تحت تصرف المدرب الفرنسي 100 مليون يورو لدعم الفريق بصفقات جديدة.

فينجر لم يؤكد الرقم أو ينفيه، لكنه عقب يوم السبت "نعرف ضرورة إجراء صفقات ناجحة خلال شهري يونيو ويوليو من أجل تدعيم صفوف الفريق".

وأضاف "من المهم للغاية أن نتحرك بشكل ناجح خلال الفترة القادمة وحتى نهاية شهر أغسطس ، وأن نضم للفريق بعض العناصر ذات الكفاءة العالية، وأن نبدأ الموسم الجديد ونحن نؤمن بأننا قادرون على الانطلاق من حيث فزنا ببطولة الكأس".

وأوضح المدرب الفرنسي الذى حقق بطولة كاس إنجلترا بعد غياب تسع سنوات للمدفعجية عن الالقاب "بوسع المشجعين أن يتوقعوا موسم انتقالات ناجح".

وأكمل "نعدهم بأن نبذل قصارى جهدنا فى سوق الانتقالات لمواجهة اطراف كثيرة تملك المال الوفير ، ولكننا نملك ميزة وهى أن كثيرا من اللاعبين يرغبون في الانضمام لصفوفنا".

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