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جيرارد: سنصل للسرعة القصوى أمام إيطاليا

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جيرارد: سنصل للسرعة القصوى أمام إيطاليا جيرارد: سنصل للسرعة القصوى أمام إيطاليا

(/أ ش أ/) - أعرب ستيفن جيرارد قائد منتخب إنجلترا عن ثقته في وصول فريقه لقمة مستواه مع خوضه اولى مبارياته في بطولة كأس العالم أمام إيطاليا في 14 يونيو.

وجاءت تصريحات جيرارد بعد فوز منتخب الأسود الثلاثة الليلة الماضية على بيرو بثلاثة أهداف نظيفة من توقيع دانيال ستوريدج وجارى كاهيل ووفيل جايجيلكا.

وقال جيرارد يوم السبت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.): "الأمر المهم اننا مستعدون للوصول لقمة المستوى في غضون عشرة أيام".

وتابع "امام ايطاليا سنكون مستعدين للانطلاق بالسرعة القصوى".

ويلعب منتخب إنجلترا في مجموعة واحدة مع إيطاليا، وأوروجواي وكوستاريكا.

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