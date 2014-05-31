' نصيحة للاعبي المونديال.. مارسوا الجنس ' !

النصيحة التي يراها كارلوس فالديراما أيقونة الكرة الكولومبية ذهبية لنجوم كأس العالم، هي ممارسة الجنس وقت المونديال.

منتخب المكسيك أصدر قرارا بمنع لاعبيه من ممارسة الجنس خلال فترة كأس العالم الذي يبدأ في البرازيل يوم 12 يونيو المقبل.

مدرب البرازيل لويس فيليبي سكولاري ناشد لاعبيه بعدم "الجنون في ممارسة الجنس"، حتى يستطيع الجميع التركيز على هدف واحد، وهو الفوز بالمونديال.

ووصف سكولاري ما يطلبه بـ"البعد عن الألعاب الاكروباتية سواء في المزاح أو في الجنس".

أما مدرب فرنسا ديدييه ديشان أكد أنه لن يفرض عقوبات على من يمارس الجنس من لاعبيه خلال المونديال، لكنه استدرك "سأتدخل فقط إن خرجت الأمور عن السيطرة".

نصيحة فالديراما

في المقابل، تحدث فالديراما اليوم السبت عن ذلك، وقال: "الجنس من أكثر الأشياء التي تساعد اللاعبين على الاسترخاء، خاصة بعد المباريات".

وتابع "كذلك نفسيا يساعد، خاصة بعد هزيمة فريقك على سبيل المثال".

لكن فالديراما أيضا نصح اللاعبين بعدم القيام بـ"حركات صعبة" في العملية الجنسية قد تؤدي إلى إصابات.

وأكد "يجب أن يكون الأمر هادئا، مريحا، وليس مجنونا على مستوى الانفعال أو الأوضاع المتخذة!".