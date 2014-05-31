ما رأيك بأناقة أمل علم الدين التي أسرت قلب أوسم عازب في العالم؟!

في الآونة الأخيرة، بات اسم أمل علم الدين متداولاً في جميع الأوساط الفنية، والثقافية، والاجتماعية وحتى السياسيّة؛ فالكلّ لديه فضولٌ كبيرٌ إلى أن يتعرّف إلى المرأة المحظوظة التي استطاعت أن تأسر قلب أشهر العازبين في العالم وأوسمهم! والكلّ يرغب في معرفة سرّ انجذاب جورج كلووني إلى المحامية الجميلة ذات الـ 36 ربيعاً. فهل أحد الأسباب أناقتها؟

عدسات المصوّرين تلاحق المحامية اللبنانية أمل علم الدين أينما ذهبت، وكيفما تحرّكت، ويُحصون عليها أنفاسها، في محاولات دؤوبة لرصد آخر أخبارها وأجمل إطلالاتها، التي أكسبتها شهرة واسعة، إلى جانب كونها خطيبة كلووني. فعلم الدين تتمتع بأسلوب ناعم، فيما يتعلق بالموضة، يُشبه جمالها الهادئ وغير المتكلّف، حيث تعتمد كثيراً الإطلالات الرصينة والأنيقة، مع لمسة مميّزة وخاصّة في الأحذية، إذ بات من المعروف عنها عشقها لتصاميم الأحذية الخارجة عن المألوف، على عكس ملابسها الكلاسيكيّة. فهي قد تختار "تايور" أنيقاً ومُلّوناً، ومؤلفاً من جاكيت وتنورة، أو من بنطال واسع مع قميص حريري، أو من فستان صيفيّ قصير، في الوقت الذي تفضّل الحقائب الجلديّة الكبيرة، والاكسسوارات الناعمة، التي تُضيف حركة إلى الإطلالة.

اخترنا اليوم بعض أكثر إطلالات أمل علم الدين تميّزاً، فما رأيك بها؟ وهل تعتقدين أنّها أحد الأسباب التي ساهمت في انجذاب جورج كلووني إليها؟

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