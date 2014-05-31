لصاحبة الجسم الممتلئ... كيف ترتدين الموضة بأفضل طريقة؟

من الصعب العثور على فستان عملي، يُمكن ارتداؤه خلال ساعات العمل، أو على آخر رسميّ لسهرة أو حفلة، خصوصاً إن كنت تنتمين إلى فئة النساء غير النحيلات. وقد تتحوّل تجربة التسوّق الممتعة إلى كابوس، إذا شعرت بأنه لا يوجد فستان يناسبك ويناسب قوامك الممتلئ. لذلك، سنقدّم لك 4 نصائح لاختيار الفستان المثالي، وكي تتمتعي بتجربة التسوّق إلى أقصى الحدود!.

تعرّفي إلى شكل جسمك، وأبرزي أجمل ما فيه:

اكتشفي شكل جسمك وحجمه، وقرّري أيّ جزء منه ترغبين في تسليط الأضواء عليه. ننصحك بالتوجّه نحو الفساتين المصمّمة بشكل متقن عوضاً عن تلك الفضفاضة، لأنّها تقدّم لك قواماً جميلاً عوضاً عن إبراز المناطق التي تتسبّب لك بالإحراج والإزعاج. وإن أردت إبراز ساقيك الجميلتين، فلا سبيل إلى ذلك إلا باختيار فستان، يصل إلى أعلى الركبة، وقميص ملفوف عند الأكمام ومزوّد بحزام عند الخصر. أمّا إن أردت إبراز رقبتك، فاختاري فستاناً مزوّداً بقصّة على شكل حرف V عند العنق، إذ إنّه سيسلّط الضوء بشكلٍ جميل على تلك المنطقة.

لا تتردّدي في اختيار فساتين ذات قياسات كبيرة بألوان جريئة:

لا تخشي ارتداء فساتين كبيرة بألوان قويّة؛ فاختيار الألوان للقياسات الكبيرة مهمّ جداً. ولا شكّ في أنّ اللون الأسود يجعلك تبدين أنحف، وإن جعلك غير مرئيّة.

ستبدين أكثر جاذبيةً إن ارتديت ملابس ملوّنة. ننصحك مثلاً باللون الأزرق الداكن، أو باللون الأحمر، أو حتى بالأخضر ذي الدرجات الهادئة.

تجرّئي واختاري الفساتين المُطبّعة:

لا تتهرّبي من الألوان الحيويّة والطبعات المتنوّعة، فإنّ بإمكانك ارتداءها. لكن اعتمدي النقشات الصغيرة والكثيرة على القماش، فهي تخدع البصر، وتجعل الجسم يبدو أكثر نحافة.

الأقمشة الفضفاضة هي أحد الحلول السحريّة:

يُعتبر ارتداء الأقمشة الفضفاضة فكرةً ممتازة لإخفاء الوزن الزائد. جرّبي قماش الساتان أو القطن أو الحرير، واختاري القصّات غير الملتصقة بالجسم، على ألا يحتوي الفستان الكثير من القماش الفائض، وإلا كان مفعوله عكسيّاً. لذلك، حاولي أن تكون الأقمشة ملائمة لمقاسك تماماً، مع بعض الراحة في القماش.

اتبعي نصائحنا، واختاري الفستان الذي يُناسب قوامك ويبرزه بأجمل طريقة، ولا تخشي اعتناق التوجّهات الجديدة في الموضة واعتماد أحد الألوان التي اخترناها لك في الصور.

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