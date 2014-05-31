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الحكومة الهندية الجديدة تسعى لعلاج مشكلة انقطاع الكهرباء

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لم تغمض عين وزير الطاقة الهندي الجديد، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عاصفة ترابية على نيودلهي، الجمعة، ومن أجل زيادة إمدادات الكهرباء لأكبر ولاية في البلاد، التي تعاني من انقطاع الكهرباء في الصيف القائظ.

وتعد أزمة الكهرباء بمثابة اختبار للسمعة الطيبة، التي اكتسبها رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الذي تولي السلطة قبل أقل من أسبوع، خلال توليه منصب رئيس وزراء جوجارات لما يزيد على عقد.

وتعاني أوتار براديش، ويمثل مواطنوها نحو سدس سكان الهند، من انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يتوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية في العاصمة الإقليمية لوكنو، السبت.

وقال وزير الطاقة الجديد، بيوش جويال، في سلسلة من التغريدات خلال الليل، إنه سيعمل على تلبية طلب أوتار براديش بإمدادها بكهرباء إضافية بواقع 325 ميجاوات بحلول صباح السبت.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات لمعالجة انقطاع الكهرباء في العاصمة، بعد أن تسببت عاصفة ترابية مفاجئة في أضرار واسعة أدت لتوقف المترو في العاصمة، بحسب تقارير صحفية، فضلًا عن مقتل 9 أشخاص.

وكتب الوزير في إحدى تغريداته: «لن تغمض لنا عين لمراقبة الوضع طوال الليل، والإسراع بالانتهاء من الإصلاحات.. حكومتنا تعمل 24 ساعة في اليوم».

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