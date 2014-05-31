مسيرة إخوانية تحطم محلاً تجارياً رفع صاحبه صورة السيسى أثناء مرورها ببني سويف

اقتحمت مسيرة إخوانية، محلا تجاريا بشارع طراد النيل بمدينة الواسطى محافظة بني سويف، وقام المشاركون فيها بتحطيمه والتعدى على صاحبه بالضرب لقيامه بالتلويح بعلامة النصر فى وجه المسيرة ورفع صورة المشير السيسى اثناء قدوم المسيرة الإخوانية التى نظمتها عدد من فتيات وشباب تنظيم الجماعة .

تلقى اللواء ابراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، بلاغا من اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مجموعة من الإخوان بتحطيم محل تجارى بشارع طراد النيل بمدينة الواسطى والاعتداء على صاحبه بالضرب لتلويحه للمسيرة بعلامة النصر ورفع صوررة المشير السيسى .

وتبين من تحريات المقدم محمد الخولى رئيس مباحث الواسطى برئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية ان صاحب المحل يدعى سيد علوانى تاجر وصاحب محل بمدينة الواسطى، فوجئ بقدوم مسيرة تضم عناصر من الإخوان يرفعون شعارات رابعة ويهتفون ضد الجيش والشرطة واثناء سيرها من أمام المحل رفع بيده علامة النصر وصورة المشير فقام أحد عناصر الإخوان ويدعى احمد محمد 22 سنة بالاعتداء بالضرب عليه وقام أفراد المسيرة بتحطيم المحل .

وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجارى ضبط المتهمين من عناصر الإخوان .