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ندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب حريق محطة حاصلات «عرب أبو الغيط»

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ندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب حريق محطة حاصلات «عرب أبو الغيط» ندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب حريق محطة حاصلات «عرب أبو الغيط»

النيابة العامة‎

أمرت نيابة القناطر بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق محطة تصدير الحاصلات الزراعية بقرية عرب أبو الغيط بالقناطر الخيرية وأسفر عن احتراق المحطة بالكامل علي مساحة 800 متر والتهام 8 منازل مجاورة.

كان اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، تلقي إخطارا من المقدم هاني أبوسريع، رئيس مباحث مركز القناطر يفيد بنشوب حريق كبير في قرية عرب أبوالغيط وإنتقل علي الفور العميد أسامة عايش رئيس مباحث المديرية وقوات الإطفاء وتبين نشوب الحريق في ثلاجة حاصلات زراعية ملك جمال عبد الهادي وبداخلها كميات كبيرة من البطاطس المعدة للتصدير.

ودفعت القوات المسلحة بـ 3 سيارات إطفاء تحتوي على مياه رغوية للسيطرة على النيران بعد فشل قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة بسبب وصول النيران لمواد الفوم والبلاستيك وتم إطفاء الحريق وتبين إصابة ربة منزل وموظف باختناق وتم نقلهم للمستشفي لتلقي الإسعافات.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3021 إداري مركز القناطر لسنة 2014 وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وأنتقل عبد الهادي النحاس وباسم عبد الباقي وكيلي النيابة لإجراء معاينة لمكان الحريق وال 8 منازل المحترقة بإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات جنوب بنها.

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