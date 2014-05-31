استئناف امتحانات الدبلومات الفنية بعد توقفها بسبب الانتخابات الرئاسية بسوهاج‎

بدأت، اليوم، محافظة سوهاج امتحانات دبلومات التجارة والزراعة والصناعة والتجارة المتقدمة بعد أن توقفت الامتحانات أيام 25 و26 و27 و28 و29 من الشهر الجارى بسب الانتخابات الرئاسية واستخدام اللجان الامتحانية فى العملية الانتخابية.

وتوجة صباح اليوم 38002 طالب وطالبة لتأدية الامتحانات فى 97 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشارت نادية موسى، وكيلة وزارة التربية والتعليم بسوهاج إلى أن إجمالى أعداد الطلاب بدبلوم التجارة والتجارة المتقدمة وصل إلى 15161طالب وطالبة موزعين على42 لجنة فيما بلغ عدد طلاب دبلوم الصنايع 19953 طالب وطالبة موزعين على 48 لجنة ووصل عدد طلاب دبلوم الزراعة الى 2888 موزعين على 8 لجان.

وقالت موسى إن المديرية كانت قد أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى حيث تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات وتوفير المياه المثلجة والتهوية المناسبة بسبب الموجة الحارة التى تشهدها المحافظة خلال تلك الايام وازالة كافة الاشغالات الموجودة بمحيط اللجان لضمان توفير الهدوء اللازم اثناء تادية الطلاب للامتحانات و روعى فى اختيار رؤساء اللجان الكفاءة والخبرة والتميز فى أداء الامتحانات و أن لجان الامتحانات تشهد تأمين كامل من قبل قوات الامن بمديرية امن سوهاج بالتعاون مع إدارة الأمن بالمديرية.