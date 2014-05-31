طريقة مجبوس الدجاج

المقادير:

-دجاجة بزنة كليلوغرام، مقطّعة إلى 8 قطع

-ملح وفلفل أسود مطحون طازجاً، حسب الرغبة

-ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

-حبتان من البصل الأحمر المقطّع إلى جوانح

-4 فصوص من الثوم المفروم

-ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة الجاهزة

-4 حبات من الهيل الأخضر

-كوبان من الأرز "بسمتي" المغسول والمصفّى

-3 أكواب من الماء

-240 غراماً من البندورة المعلبة المصفّاة والمقطّعة

-حبتان من مسحوق اللومي (الليمون الأسود) المجفف

طريقة التحضير:

1- يتبّل الدجاج، بالملح والفلفل الأسود.وبعد تسخين الفرن، تحمّر قطع الدجاج فيه، ثم يضاف الزيت إلى قدر وتحمّر هذه القطع جيداً داخلها، على حرارة عالية، من جانبيها، لحوالي 10 دقائق. وفي منتصف وقت هذه العمليّة، يضاف كلّ من البصل والثوم، وينثر الملح والفلفل وبهارات الكبسة والهيل.

2- ثم، يضاف الأرز ويسكب الماء ويوضع كلّ من البندورة واللومي. ويدع هذا الخليط على النار حتى يغلي، لتخفّض الحرارة بعدها، حتى ينضج.تغطى القدر بعدها، وتطهى هذه المكوّنات لـ15 دقيقة، أو حتى يتم إمتصاص السوائل.ثم، تطفأ النار ويدع الأرز مغطّى، لـ 5 دقائق. ويقدّم هذا الطبق ساخناً.

نصيحة الشيف:

إذا كنت تطهين هذه المكوّنات في قدر فخّار، تنقل قطع الدجاج المحمرة والأرز والماء والبندورة واللومي إليه، ثم تغطّى القدر بـ"الألومينيوم"، وتطهى في فرن ساخن مسبقاً، على حرارة 180 درجة مئوية لـ30 دقيقة، أو حتى يمتص الأرز السوائل ويصبح طرياً.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص أربعة) .

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