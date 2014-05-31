بالتسجيل الصوتي ديما بياعة: تيم حسن خانني مع هذه الممثلة!

فجّرت الممثلة ديما بياعة سلسلة مواقف وتصريحات ساخنة مؤخراً في "سيدتي نت" حيث اتهمت زوجها السابق الممثل تيم حسن بخيانتها مع الفنانة نسرين طافش وأيضاً مع فنانتين أخريين. بالإضافة إلى ذلك تحدثت عن إطلالاتها في رمضان في ما يلي:

تطل ديما في شهر رمضان حيث تلعب دور «سارة» زوجة «وليد» (عبد المنعم العمايري) في مسلسل "لو"، وعن دورها تقول «خطنا في المسلسل منفصل تماماً عن خط نادين نجيم وعابد فهد ويوسف الخال. وهذه الناحية إيجابية جداً في المسلسل. سارة تحب زوجها كثيراً ولكنها تعاني من مشكلة عدم الإنجاب، التي تنتج عنها إصابتها بحالة جنون تدفعها للجوء إلى السحر. الدور أعجبني كثيراً وأنا لم أقدّمه سابقاً».

ديما التي ستطل أيضاً في مسلسل «رقّ الحبيب» مع المخرجة رشا شربتجي، أكدت أنها لم تنته من التصوير وأضافت: «نحن سنسافر إلى لندن لاستكمال التصوير. دوري في هذا العمل مختلف تماماً عن دوري في مسلسل «لو» حيث أجسد دور فتاة بريطانية من أصول باكستانية، وهذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها بعمل عربي أتحدث فيه باللغة الإنكليزية. أنا متشجعة أكثر لمسلسل «لو» لأنها تجربتي الأولى في عمل درامي بإنتاج لبناني».

وعن قبولها بقصّ شعرها وظهورها صلعاء بسبب دورها في مسلسل «رقّ الحبيب»، أجابت: «فعلت ذلك برحابة صدر. شعري كان طويلاً جداً، ولكن مصداقيتي تجاه الدور جعلتني أقبل بالصلعة. كان بإمكاني أن أستعين بـ«باروكة». ولكن فاديا مندلق هي التي شجعتني على قصّه. فأنا قصدتها من أجل تنفيذ «لوك» جديد يتناسب مع دوري في المسلسل، وفجأة وجدت على أحد الجدران إعلاناً يشجع على وهب الشعر للأطفال المصابين بالسرطان فقلت لها «قصّيه»، وأنا أقول لكل الناس يجب أن نقدّم أي شيء يساعد هؤلاء الأطفال. وهذا ما أفعله شخصياً».

قصّرت بحق نفسي وظلمتها

ولأن طليقها تيم حسن بارك لها زواجها، قالت: «أنا لم أقرأ هذا الكلام ولكن هناك من أخبرني به. ولا يسعني سوى أن أقول له «الله يبعتلو بنت الحلال».

هل هذا يعني أنها نسيت تيم؟ تجيب ديما: «طبعاً. في الأساس، لا يمكن البدء بعلاقة أسرية مع أي شخص إذا لم نكن قد انتهينا تماماً من العلاقة السابقة».

ونفت ديما أن تكون غيرتها هي السبب في حصول الطلاق قائلة: «أنا لا أغار، ولا أعرف السبب الذي جعل المعجبين يقولون هذا الكلام. ربما لأن تيم ما «بيعطي وش» لذلك هناك من اعتقد أن سبب طلاقنا هو غيرتي عليه. أنا لا أغار أبداً؛ لأنني أنتمي إلى المهنة نفسها ولديّ أيضاً معجبون».

ديما التي أعادت سبب الطلاق إلى فتاة أوضحت قائلة: «الخيانة هي سبب طلاقنا، فهو خانني مع فنانة من الوسط وأقصد بكلامي نسرين طافش».

من ناحية أخرى، أكدت ديما أنها لم تنل حقها في الدراما وقالت: «أنا قصّرت بحق نفسي وظلمتها. منذ أن تزوجت، كرّست كل حياتي له (تيم) وللأولاد وأعطيته المجال لكي يبرز. وكنت أفضّل أن يعمل هو وأن أجلس أنا في البيت، مع أنه عندما ارتبط بي كنت في عزّ نجاحي وامرأة غيري لا تفعل ما فعلته».

وعن السبب الذي حال دون منح تيم فرصة أخرى، بعد خيانته لها، قالت ديما: «بل أعطيته فرصتين. هو سبق أن خانني أيضاً مرتين ومع فنانتين. وهو يعرف مع من. لكنّ الخيانة ليست السبب الوحيد لانفصالنا بل توجد أسباب أخرى كثيرة وأبرزها عدم وجود الرابط العائلي. تيم كان دائماً في عمله وسفره. وأنا لا أتمنى لنفسي ولأولادي مثل هذه الحياة».

ولكن ديما لا توافق على أن مهنة الفن لا استقرار فيها، وتوضح: «هناك فترات معينة في السنة نمضيها في العمل، أما الفترة الباقية من السنة فأمضيها مع أولادي. بل حتى الفنانة تمضي وقتاً مع أولادها أكثر من أي امرأة عاملة أخرى ترتبط بدوام يجبرها التغيّب يومياً لساعات عن بيتها».

ديما وغيرة زوجها الحالي

في المقابل، تؤكد ديما أن زوجها الحالي يغار ولكنّ «غيرته حلوة»، وتقول: «شعر أنه يحبني فعلاً ويدعمني من كل قلبه ويخاف عليّ. لو أن أحمد لم يدخل حياتي لما كنت عدت إلى الفن، لأنه هو سبب عودتي إليه».

عن مشاريعها الجديدة قالت: «أقرأ بعض النصوص وهناك برنامج أحضّر له».

هل ترى ديما أنه حان الوقت لتفرض نجوميتها على الساحة؟ تقول: «أنا لا أقاتل من أجل فكرة النجومية المطلقة لأنني لا أؤمن بها»، ولأن للنجومية المطلقة حساباتها وخصوصيتها ومالها، تقول ديما: «مالها يصلني من خلال الأدوار التي ألعبها. أنا أقدّم بطولات مشتركة، وهي أكثر صدقاً من البطولة المطلقة بالنسبة إلى مجتمعنا، لأن كل شخص في الحياة هو بطل قصة معينة. أنا ضد القتال من أجل النجم الأوحد».

حق الرد محفوظ لنسرين طافش وتيم حسن.

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