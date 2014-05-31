غداً بدء سريان العقد المطور للفئة المساعدة في الأعمال المنزلية

انتهى قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، في الفترة الماضية، من إعداد نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية بصيغته المعدلة بعد مضي أربعة أعوام على تطبيقه.

وفي هذا السياق أوضح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة ، أن التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم جاء نتيجة تقييم مرحلة التطبيق للعقد خلال الفترة الماضية واستجابة للمتغيرات المختلفة بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات المتقبلة بين طرفي العلاقة ، والمرجع الوحيد المعتمد في تحديد تلك الالتزامات، والذي ينتج أثره على العلاقة وفقاً لأحكام القانون ، لافتاً إلى أن التصديق عليه يقع في نطاق اختصاص الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب ، ويدخل العقد حيز التنفيذ بمجرد التصديق عليه دون حاجة إلى أي إجراءات أو تصديقات من جهات أخرى.

وأشار إلى أن العقد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1/6/ 2014، وسيكون متاحاً للجميع عبر نظام الخدمات الإلكترونية – (E-service -إي سيرفس).

وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، ان العقد في صيغته المحدثة يمثل حلقة ضمن سلسلة إجراءات تعكف وزارة الداخلية على دراستها في سبيل معالجة بعض الجوانب السلبية التي أفرزتها الفترة الماضية من التطبيق بالنسبة لملف الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، وأن النشاط التنظيمي في هذا السياق يأتي محققاً للأهداف الاستراتيجية ورؤية وزارة الداخلية 2014-2016 .

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