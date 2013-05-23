دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة وطيران استطلاعى فوق لبنان

سمع اليوم فى جنوب لبنان دوى انفجارات قوية مصدرها الطرف الشرقى لمزارع شبعا المحتلة ناتجة عن أعمال تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلى، وأفادت مصادر أمنية فى جنوب لبنان بأن جيش الاحتلال دفع فجر اليوم بقوة مدرعة كبيرة تضم دبابات "ميركافا" وناقلات جند إلى الأطراف الشرقية لمزارع شبعا المحتلة ومرتفعات الجولان المحاذية فى ظل تحليق لطائرات استطلاع ومروحيات فى أجواء هذه المناطق.

> ومن ناحية ثانية استأنف الطيران الحربى الإسرائيلى انتهاكاته اليوم للأجواء اللبنانية، وذكر بيان لقيادة الجيش أن طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلى خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل جونيه ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر مقابل طرابلس، عقب تحليق استمر ساعة و35 دقيقة.