تنس - ديوكوفيتش وفيدرير وشارابوفا إلى ثمن نهائي رولان جاروس

باريس، (إفي): حجز نجما التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرير واللاعبة الروسية ماريا شارابوفا مقاعدهم في الدور ثمن النهائي ببطولة رولان جاروس لتنس الأساتذة، ثانية البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) للموسم.

وحقق ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، فوزا صعبا على الكرواتي مارين سيليتش، ليتأهل إلى دور الـ16.

واحتاج "نولي" لثلاث ساعات و11 دقيقة من أجل الفوز بنتيجة 6-3 و6-2 و6-7 و6-4.

ويسعى ديوكوفيتش للتتويج بالبطولة الكبرى الوحيدة التي لم يظفر بها في مسيرته.

وسيواجه اللاعب الصربي في دور الـ16 خصمه الفرنسي ويلفريد تسونجا.

وأطاح تسونجا بالبولندي يرزي يانوفيتش، في الجولة الثالثة من البطولة بعد فوزه بنتيجة 6-4 و6-4 و6-3 في مباراة دامت ساعتين ودقيقة واحدة.

وعلى صعيد آخر تأهل فيدرير الى الدور نفسه عقب تغلبه على الروسي ديمتري تورسني 7-5 و6-7 و6-2 و6-4.

وعانى فيدرير من الارهاق في المباراة التي دامت لأكثر من ثلاث ساعات، لينجح في التأهل للدور التالي.

ومن المقرر أن يواجه فيدرير في دور الـ16 اللاعب اللاتفي إرنست جولبيس الذي فاز على التشيكي راديك ستيبانيك 6-3 و6-2 و7-5.

وبالمثل تأهل التشيكي توماس بيرديتش إلى ثمن النهائي بعد الفوز على الإسباني روبرتو باوتستا أجوت 6-1 و6-2 و6-7 و6-4.

دامت المباراة ساعتين و43 دقيقة، وكان التأهل مستحقا للاعب التشيكي الذي فاز في الدور السابق على الكازاخي ألكساندر ندفويسوف.

ومن المقرر أن يواجه بيرديتش الأمريكي جون إسنر الذي فاز بدوره على الإسباني تومي روبريدو.

وفي منافسات السيدات تأهلت الروسية ماريا شارابوفا إلى ثمن نهائي رولان جاروس بعد الفوز الساحق على الأرجنتينية باولا أورمايكا 6-0 و6-0.

وأنهت شارابوفا في أقل من ساعة مباراة عانت خلالها اللاعبة الأرجنتينية من الإرهاق، بعدما خاضت مباراة الجولة الثانية على يومين بسبب الأمطار.

وتسعى شارابوفا، المصنفة الثامنة عالميا، لتكرار فوزها بالبطولة، التي توجت بلقبها عام 2012.

وودعت البولندية أنييسكا رادفانسكا، المصنفة الثالثة بين لاعبات التنس المحترفات، البطولة من الدور الثالث، بعد خسارتها أمام الكرواتية المغمورة أيلا تومليانوفيتش 6-4 و6-4 ، لتفقد البطولة أفضل ثلاث لاعبات في العالم خلال أسبوعها الأول.

وجاء خروج رادفانسكا (25 عاما)، التي حققت أفضل نتيجة لها في باريس بالوصول إلى ربع النهائي العام الماضي، بعد يومين من سقوط المصنفة الأولى الأمريكية سيرينا ويليامز، وثلاثة أيام من خروج المصنفة الثانية الصينية نا لي.

وبدت البولندية عاجزة أمام لاعبة شابة (21 عاما) تحتل المركز 72 عالميا، وتشارك للمرة الأولى على الأرضية الرملية بباريس، لكنها أطاحت بلاعبتين مصنفتين في طريقها نحو دور الـ16.

وستكون منافستها في الدور المقبل الفائزة من مواجهة الإسبانية كارلا سواريز المصنفة الـ14، والأمريكية الواعدة تايلور تاونسيند (18 عاما)، التي أشعلت الأجواء في البطولة جراء قوة ضرباتها.

وبعد دقائق من خروج رادفانسكا، لحقت بها السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا المصنفة التاسعة ووصيفة أستراليا هذا العام، على يد الأسترالية المخضرمة سامانثا ستوسور 6-4 و6-4.

وأنقذت سيبولكوفا أول كرة للمباراة، لكن بطلة أمريكا المفتوحة عام 2011 لم تهدر الثانية لتحسم اللقاء في 100 دقيقة.

وستواجه الأسترالية (30 عاما)، في الدور المقبل ماريا شارابوفا.

وبخروج المصنفات الثالث الأوليات، باتت اللاعبة الأعلى حظوظا في ملاعب باريس الآن الرومانية سيمونا هاليب التي كان دور الثمانية في أستراليا هذا العام هو أفضل نتائجها ببطولات الجراند سلام.

وتأتي خلفها التشيكية بترا كفيتوفا والصربية يلينا يانكوفيتش وماريا شارابوفا، وصيفة العام الماضي وبطلة 2012 ، التي تبدو أقوى المرشحات للقب لخبرتها الكبيرة.