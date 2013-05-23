الأمم المتحدة تفتتح مكتبا لها فى طرطوس بغرب سوريا

افتتحت الأمم المتحدة اليوم، الخميس، مقرا لها فى مدينة طرطوس الواقعة على الساحل السورى فى سياق توسعها فى عدد من المدن السورية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليها، حسبما أفاد مسئول فى المنظمة.

وقال مستشار المنظمة الإعلامى خالد المصرى للوكالة، "قام اليوم وفد من الأمم المتحدة برئاسة الدكتور أدام عبد المولى المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بدمشق وبمشاركة الممثلين المقيمين لمنظمات الأمم المتحدة العاملة فى سوريا بزيارة إلى مدينة طرطوس، حيث تم افتتاح مكتب للأمم المتحدة هناك يمثل كافة منظمات الأمم المتحدة".

وأوضح المصرى، أن افتتاح المكتب تم"لتسهيل إيصال مساعدات تقدمها الأمم المتحدة الى المحتاجين إليها"، مشيرا الى أن المكتب "سيقدم خدماته كذلك لمدينة اللاذقية وإدلب".ولفت الى أن المنظمة ستفتتح مكتبا لها فى مدينة السويداء وحلب قريبا.

وكانت المنظمة الدولية افتتحت مكتبا فى حمص فى الثامن من مايو الجاري. وتعرضت الأمم المتحدة لانتقادات من بعض المنظمات التى قالت إن مساعدات الوكالات الدولية لا تصل إلا الى المناطق التى يسيطر عليها النظام.