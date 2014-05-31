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شحنة مشعة قادمة من تركيا تثير أزمة بمطار القاهرة

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شحنة مشعة قادمة من تركيا تثير أزمة بمطار القاهرة شحنة مشعة قادمة من تركيا تثير أزمة بمطار القاهرة

أثارت شحنة قادمة من تركيا الذعر بقرية البضائع واعلن مطار القاهرة حالة الطوارئ بعد سقوط محتويات الشحنة على أرض المهبط أثناء نقلها من الطائرة الى القرية للاشتباه فى كونها تحتوى على مواد مشعة .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار كانت الشحنة قد وصلت على الطائرة التركية القادمة من أسطنبول تحمل أوراق بأنها تحتوى على مادة تستخدم فى الاغراض الطبية وأثناء نقلها من الطائرة الى مبنى قرية البضائع سقطت وتناثرت على أرض المهبط , تم استدعاء فريق فحص الاشعاع لفحص المادة والتاكد من خلوها من أى أشعاعات وتبين أنها مادة تستخدم فى الاغراض الطبية و المساعدة فى تطهير الادوات الطبية .

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