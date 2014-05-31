نيابة سوهاج تنظرتجديد حبس 3 متهمين من الإخوان

تنظر، اليوم، النيابة الكلية بسوهاج برئاسة المستشار أسامة عبد السلام وسكرتارية خالد المساوى،تجديد حبس 3 متهمين ,وهم محمد مصطفى محمد ومصطفى محمود على واحمد محمد محفوظ بدائرة قسم ثان سوهاج من جماعة الإخوان على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة تحت إشراف المستشار إسماعيل الزناتى، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح