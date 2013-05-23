الخطيب يطرح مبادرة جديدة تضمن الخروج الآمن للأسد و500 من أقربائه

أعلن أحمد معاذ الخطيب الرئيس السابق للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم، الخميس، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية تضمن الخروج الآمن لرئيس النظام السورى بشار الأسد مع 500 من أقاربه، وذلك مع انطلاق اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف فى اسطنبول.

ونصت المبادرة بحسب البيان المنشور على صفحة الخطيب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) على "إعلان رئيس النظام بشار الأسد، قَبولَه لانتقال سلمى للسلطة خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور المبادرة، وتسليم صلاحياته كاملة إلى نائبه فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالى وائل الحلقى، ويعطى الأسد بعد قبوله المبادرة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كاملِ صلاحياتِه".

كما نصت المبادرة على مغادرة رئيس النظام البلاد، ومعه 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أى بلد يرغب باستضافتهم.