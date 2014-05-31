“الجزيرة” تحاور قيادات “بيت المقدس” .. وخبير أمني: قطر تدعم الإرهاب .. والقناة ستار مخابراتي

انتقد الخبير الأمني، العقيد خالد عكاشة، ما نشرته قناة «الجزيرة القطرية»، عبر موقعها الإلكترونى، من حوار صحفي مع أحد قيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس»، دون ذكر اسمه، هاجم فيه القوات المسلحة المصرية، وتوعد بما سماه «الانتقام لشهداء المسلمين».

ووصف عكاشة، مافعلته -القناة القطرية- بالعمل المشين الخالي من معايير الأداء المهني، موضحًا أن الجزيرة هي ستار قطر المخابراتي، ويدلل علي ذلك محاولتها الاستمرار في الضغط علي الأجهزة الأمنية بمصر وإعادة استدعاء جماعة إرهابية، وضخ الدم لشرايينها مرة أخري.

وتابع: “قطر تستخدم الجزيرة لضرب مصر أمنيًا، وذلك عبر محاولاتها استضافة الإرهابيين وتضخيم قدرتها وجعلها تحت الضوء مرة أخرى، وترويع الآمنين.

الخبير الأمني، أكد أن قطر هي المسئولة عما يحصل في ليبيا، ودعم الإرهاب في مواجهة اللواء حفتر، وتسعي لتكرار نفس السيناريو في مصر، موضحًا أنها لم تستجب للضغط الخليجي عليها ومحاولة تعديل سياستها تجاه مصر، بل زادت في عنادها وأوت الإرهاب فهي دولة داعمة للارهاب والجزيرة متحيزة مهنيًا.