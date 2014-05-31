أخبار عاجلة

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاريات أبراج المحمول بالمطار

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاريات أبراج المحمول بالمطار ضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاريات أبراج المحمول بالمطار

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي برئاسة اليوم السبت تشكيل عصابي لسرقة بطاريات أبراج المحمول أثناء سرقة 8 بطاريات من أحد أبراج شركة موبينيل المجاورة للمطار.

اشتبه رجال الشرطة في سيارة نصف نقل تقف بجوار البرج وتقوم بتحميل بطارياته بعد إحلالها، وبسؤال من في السيارة أفادوا أنهم فنيين يعملون بشركة موبينيل ويقومون ببعض الإصلاحات، وبتفتيشهم والتحري عنهم عن طريق الحاسب الالي الخاص بالمباحث تبين أنهم تشكيل عصابي تم التحفظ علي المضبوطات .

من جانبه أمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار باتخاذ الاجراءات القانونية معهم وإحالتهم إلي النيابة للتحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا