ضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاريات أبراج المحمول بالمطار

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي برئاسة اليوم السبت تشكيل عصابي لسرقة بطاريات أبراج المحمول أثناء سرقة 8 بطاريات من أحد أبراج شركة موبينيل المجاورة للمطار.

اشتبه رجال الشرطة في سيارة نصف نقل تقف بجوار البرج وتقوم بتحميل بطارياته بعد إحلالها، وبسؤال من في السيارة أفادوا أنهم فنيين يعملون بشركة موبينيل ويقومون ببعض الإصلاحات، وبتفتيشهم والتحري عنهم عن طريق الحاسب الالي الخاص بالمباحث تبين أنهم تشكيل عصابي تم التحفظ علي المضبوطات .

من جانبه أمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار باتخاذ الاجراءات القانونية معهم وإحالتهم إلي النيابة للتحقيق .