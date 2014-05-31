حريق بمصنع نسيج خلف مدرسة بمسطرد بشبرا الخيمة دون وقوع إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقليوبية حريقا شب بمصنع نسيج بشارع خلف المدرسة الإبتدائية بمسطرد –قسم ثان شبرا الخيمة.

تم إخطار اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أن المصنع محل الحريق مكون من ثلاثة طوابق ملك المدعو محمد حافظ ابراهيم السيد 60 سنة ونشب الحريق بالطابق الثالث ونتج عنه احتراق 6 آلات قماش وحرق ونش الدفع، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات او خسائر بالأرواح

وبسؤال مالك المصنع ردد ذات المضمون وعلل سبب الحريق قيام شخص مجهول بإطلاق الألعاب النارية ابتهاجا بحفل عرس بالشارع تسببت بطريق الخطأ فى نشوب الحريق ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوبة، فتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5217 ادارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنه 2014 ، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.