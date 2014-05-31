ضبط خفير نظامي يهرب أقراصاً مخدرة داخل «المأكولات» للمساجين بطوخ

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط خفير نظامى أثناء قيامه بتهريب الأقراص المخدرة للمساجين بسجن طوخ المركزى داخل المأكولات .

تلقي اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، اخطارا بالواقعة من العقيد حسام الحسينى مفتش مباحث بنها، بتمكن النقيب أحمد النادى الضابط بوحدة مباحث المركز من ضبط الخفير النظامى عماد. أ من قوة المركز ويعمل ببوفيه السجن المركزى اثناء قيامه بادخال بعض المأكولات للمساجين .

وبتفيتش المأكولات، تم ضبط ( 8 ) أقراص تامول المخدر، وبمواجهة الخفير اعترف أمام العميد أسامة عايش رئيس المباحث بقيامه بادخال الأقراص المخدرة للمساجين مقابل مبلغ مالى .

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9341 إدارى مركز طوخ لسنة 2014، وتولت النيابة العامة التحقيق .