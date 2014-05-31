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ضبط خفير نظامي يهرب أقراصاً مخدرة داخل «المأكولات» للمساجين بطوخ

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ضبط خفير نظامي يهرب أقراصاً مخدرة داخل «المأكولات» للمساجين بطوخ ضبط خفير نظامي يهرب أقراصاً مخدرة داخل «المأكولات» للمساجين بطوخ

اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط خفير نظامى أثناء قيامه بتهريب الأقراص المخدرة للمساجين بسجن طوخ المركزى داخل المأكولات .

تلقي اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، اخطارا بالواقعة من العقيد حسام الحسينى مفتش مباحث بنها، بتمكن النقيب أحمد النادى الضابط بوحدة مباحث المركز من ضبط الخفير النظامى عماد. أ من قوة المركز ويعمل ببوفيه السجن المركزى اثناء قيامه بادخال بعض المأكولات للمساجين .

وبتفيتش المأكولات، تم ضبط ( 8 ) أقراص تامول المخدر، وبمواجهة الخفير اعترف أمام العميد أسامة عايش رئيس المباحث بقيامه بادخال الأقراص المخدرة للمساجين مقابل مبلغ مالى .

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9341 إدارى مركز طوخ لسنة 2014، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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