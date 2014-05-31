أخبار عاجلة

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القبض علي 3 أشخاص أثناء مسيرة إخوانية بالقليوبية

Google+ Print
القبض علي 3 أشخاص أثناء مسيرة إخوانية بالقليوبية القبض علي 3 أشخاص أثناء مسيرة إخوانية بالقليوبية

 

صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض علي 3 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان خلال مسيرة قاموا بها بمنطقة الحى الثاني بمدينة العبور.

تم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية بالواقعة وعلي الفورتبين قيام 100 شخص من جماعة الإخوان الارهابية والتيارات المؤيدة لها بتنظيم مسيرة أمام نادى أصحاب المدارس الخاصة بالمخالفة لقانون التظاهر ومرددين الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة والقضاء ومحرضين على العنف والتظاهر .

وحال مشاهدة المتجمعين للقوات فروا بالشوارع الجانبية وتمكنت القوات من ضبط 3 من المشاركين فيها وهم “محمود .م .ع ” حاصل علي دبلوم ، و”يوسف .ع . ح ” بكالوريوس تجارة ، و”محمد .م . ص ” سورى الجنسية بائع ملابس.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تنسيقاً وإدارة الأمن الوطني بالقليوبية ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4183 ادارى قسم العبور لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا