القبض علي 3 أشخاص أثناء مسيرة إخوانية بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض علي 3 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان خلال مسيرة قاموا بها بمنطقة الحى الثاني بمدينة العبور.

تم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية بالواقعة وعلي الفورتبين قيام 100 شخص من جماعة الإخوان الارهابية والتيارات المؤيدة لها بتنظيم مسيرة أمام نادى أصحاب المدارس الخاصة بالمخالفة لقانون التظاهر ومرددين الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة والقضاء ومحرضين على العنف والتظاهر .

وحال مشاهدة المتجمعين للقوات فروا بالشوارع الجانبية وتمكنت القوات من ضبط 3 من المشاركين فيها وهم “محمود .م .ع ” حاصل علي دبلوم ، و”يوسف .ع . ح ” بكالوريوس تجارة ، و”محمد .م . ص ” سورى الجنسية بائع ملابس.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تنسيقاً وإدارة الأمن الوطني بالقليوبية ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4183 ادارى قسم العبور لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة للتحقيق.