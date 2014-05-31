حبس 5 من الإخوان 15 يوم بتهمة التحريض على العنف بالسويس

قررت نيابة السويس، صباح اليوم السبت، حبس 5 من كوادر تنظيم الإخوان 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على قوات الأمن والقاء العاب نارية على سيارات الشرطة والمواطنين بشوارع فرعية بمنطقة العبور بحي الأربعين وإثارة الذعر بين المواطنين وترويع أصحاب المحلات .

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 5 من كوادر تنظيم الإخوان مساء أمس الجمعة بمنطقة العبور على خلفية تجمعات من أعضاء تنظيم الإخوان قبل محاولاتهم لتنظيم مظاهرة متههة إلى ميدان الاربعين ، حيث قام أعضاء الإخوان فور وصول قوات الأمن لمكان تجمعهم بالقاء العاب نارية على القوات .