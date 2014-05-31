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وصول هيئة محكمة أحداث مسجد الاستقامة لـ”أمناء الشرطة”

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وصول هيئة محكمة أحداث مسجد الاستقامة لـ”أمناء الشرطة” وصول هيئة محكمة أحداث مسجد الاستقامة لـ”أمناء الشرطة”

 وصلت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وذلك لسماع  شهود الإثبات فى محاكمة 14 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيمي الإخوان وعلي رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع وأخرين، في قضية ارتكابهم وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب أحداث 30 يونيووتم السماح لوسائل الاعلام بالدخول.

المتهمون في هذه القضية هم محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، ومحمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جودة وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير السابق) ومحمد علي طلحة رضوان.

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