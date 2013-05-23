هل تؤثر السمنة على فرص نجاح عمليتى الحقن المجهرى والتلقيح الصناعى؟

هل يمكن أن تؤثر السمنة والوزن الزائد على فرص نجاح عمليتى الحقن المجهرى والتلقيح الصناعى؟

أجاب دكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، قائلا: بالطبع تؤثر زيادة الوزن وتراكم الدهون على نجاح إتمام عمليتى التلقيح الصناعى والحقن المجهرى، وذلك نتيجة تأثير الدهون المتراكمة فى منطقة البطن، على إتمام بعض الخطوات بشكل سليم، مثل:

> - فى عملية الحقن المجهرى تواجه البويضة صعوبة كبيرة أثناء سحبها، حيث تعيق الدهون المتراكمة حول البويضة عملية السحب.

- فى التلقيح الصناعى تواجه البويضة صعوبة فى أن تسير بمسار سليم دون إعاقة من الدهون المحيطة بها.

- فى بعض الحالات تؤدى السمنة المفرطة إلى تكون قشرة حول المبيض، والتى تعتبر نوعا من أنواع عيوب وأمراض المبيض التى تعيق عملية التلقيح، وتعد السمنة من أهم أسبابه.

- احتياج السيدة إلى جرعات كبيرة جدا من الهرمونات المنشطة، والتى يتم تناولها قبل وأثناء تلك العمليات لكى تعمل على زيادة الخصوبة، وبالتالى تتأثر السيدة بشكل كبير بالآثار السلبية الناتجة عن تلك الهرمونات.