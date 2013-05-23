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دوقة كامبريدج تشرق باللون الأصفر

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دوقة كامبريدج تشرق باللون الأصفر دوقة كامبريدج تشرق باللون الأصفر

في حفل الشاي السنوي الذي أقامته الملكة اليزابيث البارحة شاهدنا الدوقة Kate Middleton مشرقة باللون الأصفر الجميل.
اختارت Kate معطفًا أنيقًا من تصميم Emilia Wickstead نسقته مع قبعة ملكيّة من Jane Corbettوحذاؤها اللحمي المفضل من LK Bennett, فحصلت على إطلالة أنيقة ومنعشة .
وقد كانت الدوقة منشغلة بالمناسبات الاجتماعية مؤخرًا حيث شوهدت في يوم الثلاثاء الماضي في حفل زفاف أحد الأصدقاء متألقة بفستان منقّط باللونين الأبيض والأسود من Top Shop . كانت Kate قد ارتدت نفس الفستان قبل أسبوعين تقريبًا في جولتها مع الأميرين William وHarry في استوديوهات Warner Bros، وبإضافة قبعة جميلة أصبحت إطلالاتها مناسبة لحضور حفل زفاف على الطريقة الإنجليزية.

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سيدتي