هل تتزوج كيلي بروك سراً؟

نشرت الممثلة البريطانية Kelly Brook صورة جديدة لها مع خطيبها David McIntosh خلال توجههما إلى فرنسا من أجل إحتفالات الزواج كما لمحّت.

وعلقت Brook على الصورة قائلة "انظروا كم يبدو زوجي سعيداً"، الأمر الذي فاجأ جمهورها حيث أنها لم تعلن سابقاً عن دخولها القفص الذهبي.

خبر الزواج مازال غير مؤكداً، ومن المحتمل أن تكون Kelly قصدت من خلال تلميحاتها صديقتها Lauren Toub التي ستتزوج من David Griffths نهار الأحد القادم.

تجدر الإشارة إلى أن Kelly و David أعلنا خطوبتهما الشهر الماضي.

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