أخبار عاجلة

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
لحظات إغلاق مطعم البرنس بإمبابة "مطعم البرنس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل تتزوج كيلي بروك سراً؟

Google+ Print

السبت 31-05-2014 08:59

نشرت الممثلة البريطانية Kelly Brook صورة جديدة لها مع خطيبها David McIntosh خلال توجههما إلى فرنسا من أجل إحتفالات الزواج كما لمحّت.
وعلقت Brook على الصورة قائلة "انظروا كم يبدو زوجي سعيداً"، الأمر الذي فاجأ جمهورها حيث أنها لم تعلن سابقاً عن دخولها القفص الذهبي.
خبر الزواج مازال غير مؤكداً، ومن المحتمل أن تكون Kelly قصدت من خلال تلميحاتها صديقتها Lauren Toub التي ستتزوج من David Griffths نهار الأحد القادم.
تجدر الإشارة إلى أن Kelly و David أعلنا خطوبتهما الشهر الماضي.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي