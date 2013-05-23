15 إطلالة للسلطانة هيام نجمة غلاف "سيدتي"

بعد أن اختيرت نجمة غلاف مجلة "سيدتي" للعدد الجديد، وبعد أن أجمع الحاضرون في مهرجان أنطاليا الرابع للتلفزيون التركي على كونها ملكة الحفلة من دون منازع، أردنا أن نعرض عليكن عدداً من الصور للممثلة مريم أوزيرلي المعروفة بشخصية السلطانة هيام في مسلسل "حريم السلطان". في بعض الإطلالات بدت مريم رشيقة وأنيقة وفي البعض الآخر بدت صاحبة ذوق عادي وإطلالة عفوية. وعلى الرغم من كونها تتمتع بجمال بارز وحضور قوي، قد يجد البعض أن مريم تفتقد للمعايير الصحيحة في اختيار الأزياء التي تليق بها. فما رأيك أنت؟ هل تعتقدين أنها تستحق لقب النجمة التركية الأكثر أناقة؟