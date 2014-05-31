مصدر أمني: أنباء عن تغيب مبارك عن قضية “قتل المتظاهرين” لأسباب صحية

أكد مصدر أمنى بأكاديمية الشرطة، إحتمالية تغيب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن حضور جلسة محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل ، وذلك لإسباب صحية .

الجدير بالذكر ان المحكمة تبدأ اليوم أولي جلسات سماع مرافعة دفاع المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الاسبق .

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.