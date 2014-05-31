بالفيديو.. أهداف مباراة مصر وتشيلي

استطاع منتخب مصر أن يسجل هدفين في مرمى تشيلى في الشوط الأول، فيما استطاع فريق تشيلى أن يسجل هدفا وحيدا في زمن الشوط الأول.

وسعى المدرب شوقي غريب إلى استغلال هذه المباراة من أجل الاطمئنان على لاعبيه وبث الحماس داخل صفوفهم ليكون دافعا معنويا خلال مشوار الفراعنة بالتصفيات الإفريقية.وطالب غريب لاعبيه بالتعامل بجدية مع المباراة، ومحاولة امتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس خاصة في وجود جماهير حاشدة للمنتخب التشيلي, لاسيما وأن تذاكر اللقاء قد نفذت خلال الساعات الأخيرة.

وإفتتح محمد صلاح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 10، وعزز خالد قمر النتيجة بأول هدف دولي له مع الفراعنة في الدقيقة 16، وقلص دياز النتيجة بهدف في الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة 2-1.

وسجل فارجاس هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 60، وعاد اللاعب نفسه ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 78.