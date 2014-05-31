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إصابة ربة منزل في مشاجرة مع نجلها بسبب خلافات بينهما بسوهاج‎

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إصابة ربة منزل في مشاجرة مع نجلها بسبب خلافات بينهما بسوهاج‎ إصابة ربة منزل في مشاجرة مع نجلها بسبب خلافات بينهما بسوهاج‎

صورة أرشيفية

أصيبت ربة منزل في مشاجرة مع نجلها بسبب خلافات عائلية بينهما بسوهاج .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، إخطاراً من قسم شرطة أول سوهاج ، يفيد وصول غنية السيد علي 72 سنة ربة منزل ، وتقيم غرب الكوبري دائرة القسم ، إلي مستشفي سوهاج العام مصابة بجرح بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج والحالة العامة سيئة .

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة اتهمت نجلها خالد أحمد شعبان بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب خلافات عائلية بينهما .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة برقم 3424 جنح القسم ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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