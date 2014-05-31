"مرور أبوظبي" و"مواقف" تقسطان المخالفات اعتباراً من غد و لثلاثة شهور

أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، ودائرة النقل في أبوظبي؛ عن تقسيط المخالفات المرورية للمركبات منتهية الترخيص التابعة لمرور أبوظبي، ومخالفات دائرة النقل "مواقف"، وذلك اعتباراً من غد الأحد مطلع يونيو الجاري، وحتى أغسطس المقبل، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الهادفة إلى التيسير على أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لدفع قيمة المخالفات المتراكمة على مركباتهم من خلال نظام المرور والترخيص الاتحادي.

وأعلن العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن جميع فروع المخالفات في مديرية المرور والدوريات؛ وإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي، في كل من أبوظبى والعين والمنطقة الغربية، ستقوم بتقسيط المخالفات المرورية ومخالفات "مواقف" المسجلة على المركبات لكل جهة، (بشرط أن لا يقل عدد المخالفات)، لكي يتم تقسيطها عن مخالفتين وقيمة المخالفتين مجتمعتين ألف درهم.

وقال الحارثي إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل بأبوظبي لا يسعدهما تحرير المخالفات المرورية، ولا تسعيان إليها بأي شكل من الأشكال، معتبراً تقسيط دفع 50 بالمائة من مجمل المخالفات المرورية؛ ومخالفات "مواقف" دافعاً لمرتكبي المخالفات بالعودة إلى مراجعة سلوكياتهم المرورية؛ من حيث الالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم.

ومن جانبه أكد محمد حمد المهيري، مدير عام مواقف بدائرة النقل بأبوظبي، أن التقسيط يأتي ضمن الاهتمام الذي توليه كل من دائرة النقل ومرور أبوظبي لتخفيف الأعباء عن الجمهور، وتسهيل إجراءات تجديد المركبات؛ بما يسهم فى تعزيز الالتزام القانوني وعدم تراكم المخالفات لفترة طويلة.

وأضاف المهيرى أن "مواقف" تتيح للجمهور الرجوع إليها للتظلم أو الشكوى أو إبداء الآراء في المخالفات الصادرة، حيث تقوم لجنة مخصصة بدراسة جميع طلبات التظلم، وإبداء الرأي فيها من كل النواحي والرد على أصحاب التظلمات خلال فترة وجيزة، لتمكين الجمهور من تجديد مركباتهم دون تأخير.

وبحسب ضوابط التقسيط التى أصدرتها كل من مرور أبوظبي ودائرة النقل يطبق التقسيط على الرموز المرورية التابعة للأفراد وليس للشركات، و يشمل فقط المركبات المسجلة داخل الدولة، ولا يشمل المركبات الأجنبية والمركبات التي تحمل لوحات أرقام تصدير خارج الدولة أو تحت التجربة.

و يتوجب على صاحب المركبة تسديد جميع المخالفات المرورية التابعة لإمارات الدولة، بالإضافة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلديات الدولة ومجلس التعاون، بالإضافة إلى تسديد 50% من عدد "مخالفات مرور أبوظبي ومخالفات "مواقف" على أن تسدد الـ"50 بالمائة الأخرى من عدد المخالفات خلال عام.

كما يتوجب على صاحب المركبة، إذا أراد بيعها أو تصديرها خارج الدولة، وتسفيرها تسفيراً سياحياً أو تحويلها داخل الدولة تسديد جميع المخالفات المتبقية من عملية التقسيط، و يتيح التقسيط للأشخاص الذين لديهم مركبتان انتهى ترخيصاهما، وعليهما مخالفات مرورية، وأرادوا تجديد إحدى المركبتين؛ (يتيح لهم النظام ) تسديد مخالفات إحدى المركبتين واستثناءهم من تجديد أو تسديد مخالفات المركبة الأخرى.

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