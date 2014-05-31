إصابة ربة منزل في حريق شب بمنزلها بالمراغة بسوهاج‎

أصيبت ربة منزل بحروق نارية بالجسم إثر نشوب حريق بسبب مصدر حراري في وجود جركن ممتلىء بوقود البنزين بمنزلها بناحية قرية الغريزات بمركز المراغة.

كان اللواء/ إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة المراغة، يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل ووجود مصابة بقرية الغريزات دائرة المركز .

بالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل ملك/ أحمد خليل خميس 55 سنة مبلط ، ونتج عن ذلك إصابة كريمته رضا أحمد خليل 22 سنة ربة منزل بحروق نارية متفرقة بالجسم ، تم نقلها لمستشفي سوهاج العام .

انحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال .

وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري في وجود جركن ممتلىء بوقود البنزين بالمنزل يستخدمه لموتور ري أرضه الزراعية ، ونفي الشبهمة الجنائية .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2247 إداري الرمكز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .