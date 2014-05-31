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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بمركز ساقلتة بسوهاج‎

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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بمركز ساقلتة بسوهاج‎ إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بمركز ساقلتة بسوهاج‎

مشاجرة – ارشيفية

أصيب 3 أشخاص من بينهم ربة منزل في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بناحية قرية بني واصل بمركز ساقلته .

كان اللواء/ إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة ساقلته ، يفيد بورود بلاغ من كل من :- مخلوف السيد أحمد 26 سنة بائع متجول ، وشقيقته يامنه 26 سنة ربة منزل ، يقيمان بقرية بني واصل دائرة المركز ، مصابين برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم ، وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج العام .

بالأنتقال والفحص وسؤال المصابين إتهما كل من :- يسري عبد الكريم 25 سنة مصاباً بكدمات بالجبهة والرأس ، عبد الكريم عامر 48 سنة عامل ، بالتعدي عليهما وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحيازتهما مما نتج عنه إصابتهما بسبب خلافات علي المصاهرة .

بمواجهة المتهمين أنكر ما نسب إليهما وإتهم الأول المصابين بإحداث إصابته.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط السلاح المستخدم .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3010 إداري المركز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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