ارتفاع إنتاج شركات الحديد السعودية إلى مليوني طن في الثلث الأول من 2014

أنتجت شركات الحديد السعودية ما يزيد عن مليوني طن من الحديد خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بـ1.82 مليون طن خلال نفس الفترة العام الماضي بارتفاع يقدر بـ9.8% نتيجة ازدياد مشاريع الإسكان ومشروعات البنية التحتية المختلفة وارتفاع الإنفاق الحكومي في ظل خطة إنفاق على البنية التحتية تجاوزت 400 مليار دولار.

وقالت صحيفة «الرياض» في عددها الصادر اليوم السبت إن شركات الحديد المحلية أنتجت 505 آلاف طن من الحديد خلال شهر نيسان/أبريل من العام الحالي بزيادة تقدر بـ 10.7% عن نفس الفترة من العام الماضي والذي وصل إنتاج الشركات المحلية فيه إلى 456 ألف طن.

ووفقا للعديد من المعطيات فإن السوق المحلي يحتاج إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الحديد والإسمنت حيث يحتاج السوق إلى بناء 1.65 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الأعوام المقبلة لتلبية الطلب المتنامي وكذلك التوقعات باحتياج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية إلى بناء نحو 275 ألف وحدة سنويا.

وتشير الإحصائيات إلى تراجع استيراد المملكة من الحديد التركي خلال شهري كانون ثان/يناير وشباط/فبراير من العام الجاري إلى 43 ألف طن بعدما كان خلال الفترة نفسها من العام الماضي يقدر بـ 76 ألف طن.