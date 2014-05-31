بالفيديو .. مصر تفرط في تقدمها بخسارة أمام تشيلي 3-2

فرط المنتخب المصري في تقدمه 2-0 ليخسر أمام تشيلي 3-2 في اللقاء الودي الذي جمع بينهما في سانتياجو.

تقدم الفراعنة عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 11، وخالد قمر في الدقيقة 16.

وعاد أصحاب الأرض عبر مارسيلو دياز في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني سجل إدواردو فارجاس هدفين في الدقيقتين 78،61.

تأمين ومرتدات

دخل المنتخب المصري اللقاء بتأمين دفاعي حبث اعتمد على طريقة 3-5-2 بوجود علي غزال وأحمد سعيد أوكا ورامي ربيعة في الخط الخلفي.

واحتل حسام غالي ومحمد النني وأحمد فتحي خط الوسط، خلف محمد صلاح وخالد قمر.

ورغم الضغط المبكر لتشيلي بقوة إلا أن المنتخب المصري فاجئ الجميع بالتقدم من أول هجمة بعد عشر دقائق عبر تمريرة من النني لصلاح المنفرد الذي أودعها ببراعة داخل الشباك.

وكرر الفراعنة نفس اللعبة بعد خمس دقائق ليرسل علي غزال كرة طولية لقمر المنفرد بمرمى حارس تشيلي ليضع الكرة (لوب) لحظة خروج الحارس لتسكن الشباك.

وضغط المنتخب التشيلي بقوة ونجح في تقليص النتيجة بهدف من عرضية لأليكسس سانشيز حولها دياز ببراعة على يمين شريف إكرامي.

وتألق إكرامي بشدة في الشوط الأول وأنقذ مصر من أكثر من أربعة أهداف مؤكدة.

دخول الحضري

في الشوط الثاني دخل عصام الحضري بدلا من شريف إكرامي، وعمر جابر بدلا من حسام غالي.

ولكن الاهتزاز المصري تواصل واستمرت السيطرة التشيلية على منتصف الملعب.

ونجح فارجاس في إدراك التعادل من كرة طولية خلف الدفاع المصري سددها مباشرة لحظة خروج الحضري لملاقاته.

ولم تفلح التغييرات المصرية الكثيرة بدخول عمرو جمال وحازم إمام وحسني عبد ربه في تنشيط هجوم الفراعنة.

وعاد فارجاس ليسجل الهدف الثالث لتشيلي بنفس الطريقة بعدما تسلم الكرة خلف الدفاع وسددها بهدوء لحظة خروج الحضري.

وحاول الفراعنة العودة للمباراة وإدراك التعادل ولكن الوقت مر وأطلق الحكم صافرته بفوز أصحاب الأرض.