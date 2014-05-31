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كنيسة "أبو سرجة" بمصر القديمة تحتفل برحلة العائلة المقدسة.. غدا

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كنيسة "أبو سرجة" بمصر القديمة تحتفل برحلة العائلة المقدسة.. غدا كنيسة "أبو سرجة" بمصر القديمة تحتفل برحلة العائلة المقدسة.. غدا

تستضيف كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة الاحتفالية الوطنية السنوية بذكرى دخول العائلة المقدسة والرحلة المباركة التى قطعتها السيدة مريم العذراء وابنها السيد المسيح فى أرجاء مصر، هروبا من مطاردة الرومان، وذلك غدا الأحد.

ويشارك فى الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات السياسية ونجوم الفن والإبداع والإعلام، منهم عمرو موسى، ووزير الثقافة، ووزيرة الإعلام ووزير السياحة ومحافظ القاهرة، ود. مصطفى الفقى، ود. جابر عصفور، ود. أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر وقيادات الطرق الصوفية ود. ممدوح حمزة والنائبان مصطفى الجندى ومحمد أبو حامد ومؤسس حزب التجمع د. رفعت السعيد وثروت الخرباوى.

ومن نجوم الفن تشارك الفنانة يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وهانى رمزى ونيكول سابا وفردوس عبد الحميد والمخرجان جلال الشرقاوى ومحمد فاضل، ومن نجوم الإعلام والصحافة مفيد فوزى وياسر رزق وجيهان منصور وصلاح عيسى ونبيل زكى وفاطمة ناعوت.

تتضمن الاحتفالية فيلما تسجيليا عن رحلة العائلة المقدسة ويزور الضيوف المغارة والبئر الموجودين بالكنيسة واللذين كانا من الأماكن التى اختبأت بهما السيدة العذراء وابنها المسيح وكلمات للحضور.

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