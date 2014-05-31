البابا تواضروس يرسّم اليوم 6 رهبان لدرجة أسقف عام ويرقى الأنبا إيساك

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة العشية، مساء اليوم السبت، لرسامة 6 رهبان جدد لدرجة "أسقف عام" بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على أن تكون صلاة القداس صباح غد الأحد، الموافق لعيد العنصرة.

ويرسم البابا الرهبان شاروبيم البراموسى، ومرقس أفا مينا، وكاراس الأنبا بيشوى، وبولا السيناوى، كأسقف عام، وفيما يرسم الراهب أرسانيوس الأبنوبى أسقفا لإيبارشية السويس، والراهب إسحاق الأنبا بيشوى أسقفا عاما مساعدا للأنبا إبرام أسقف الفيوم بناء على طلبه.

ويرقى البابا، الخورى بسكابوس الأنبا إيساك، إلى أسقف عام على دير الأنبا مكاريوس بالبحيرة.